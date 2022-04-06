أمريكيون يُهربون البنزين من المكسيك بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الوقود

كتب محمد جمال

لاحظت السلطات المكسيكية خلال الأشهر القليلة الماضية، عبور عدد من الأمريكيين للحدود مع المكسيك، هربًا من أسعار البنزين الباهظة التى شهدتها دولتهم خلال الآونة الأخيرة، وبحسب وكالة رويترز، اكتشف الأمريكيون الذين يعيشون بالقرب من المكسيك أن الوقود أرخص عبر الحدود، وسرعان ما عبر الكثير من الناس لملء الوقود الرخيص.

ولم يمضِ وقتٍ طويل حتى لاحظت السلطات المكسيكية هذا الأمر، ومنذ ذلك الحين أغلقت صنبور الوقود الرخيص، علمًا أن الوقود أرخص فى المكسيك، لأن الحكومة المكسيكية قررت دعم البنزين لتخفيف ارتفاع الأسعار على رعاياها.

وهذا ما أدى إلى حدوث انتهاكات بالقرب من الحدود الأمريكية، حيث عبر الكثير من الأمريكيين الحدود لشراء غاز رخيص.

ومن جهتها تدخلت، الحكومة المكسيكية لحل الوضع وقررت كما يحدث عادةً، إلغاء الإعانات للجميع، على الأقل فى الولايات الحدودية.

ويأتى تعليق الدعم مؤقت لـ البنزين من 4 إلى 8 أبريل الجارى، ويؤثر هذا القرار على الأشخاص الذين يعيشون فى ولايات تاماوليباس، نويفو ليون، كواويلا، تشيهواهوا، سونورا، باجا، وكاليفورنيا الحدودية.

وتعتبر الحدود المكسيكية الأمريكية فى الوقت الحالى أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا فى العالم، وهذا سبب وجيه للمكسيكيين المقيمين بالقرب من الحدود للنظر بغضب إلى أى أمريكى يقود سيارته جنوبًا، بعد كل شيء يتعين عليهم دفع المزيد مقابل الغاز، على الأقل لفترة من الوقت.

بينما أشارت السلطات المكسيكية إلى "عدم التوازن بين العرض والطلب" باعتباره السبب الجذرى لقرارها.

وبدورها، قالت وزارة المالية المكسيكية خلال بيان، إن فى الولايات المتحدة أسعار البنزين أعلى مما هى عليه فى المكسيك، ويعبر مواطنو تلك الدولة الحدود للتخزين.

وارتفعت أسعار الغاز بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، ودفع الناس فى كاليفورنيا أعلى أسعار الغاز فى البلاد. حيث يبلغ متوسط ​​سعر البنزين فى الولاية 5.84 دولارًا للجالون وفقًا لـ AAA، بينما يبلغ متوسط ​​سعر البنزين فى الولايات المتحدة 4.18 دولارًا للجالون وقت كتابة هذا التقرير.

فيما يبلغ متوسط ​​سعر الغاز فى المكسيك 4 دولارات للجالون الواحد، ولكن يمكن العثور عليه بسعر رخيص يصل إلى 3.30 دولار فى محطات مختارة فى تيخوانا.