اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:27 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تسجل أكثر من 214 ألف إصابة و340 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:09 ص
ألمانيا تسجل أكثر من 214 ألف إصابة و340 وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت ألمانيا 214 ألفا و985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و340 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة، ارتفع بذلك إلى 22 مليونًا و64 ألفًا و59 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 130 ألفًا و708 حالات وفاة.

وبحسب المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم أكثر من 17 مليونًا و675 ألفًا و700 شخص، وقامت ألمانيا بتطعيم ما يزيد عن 63 ألف شخص بالجرعة الكاملة من لقاح كورونا.

 


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