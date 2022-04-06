ألمانيا تسجل أكثر من 214 ألف إصابة و340 وفاة بفيروس كورونا

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة، ارتفع بذلك إلى 22 مليونًا و64 ألفًا و59 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 130 ألفًا و708 حالات وفاة.

وبحسب المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم أكثر من 17 مليونًا و675 ألفًا و700 شخص، وقامت ألمانيا بتطعيم ما يزيد عن 63 ألف شخص بالجرعة الكاملة من لقاح كورونا.