اليوم السابع
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أشجار المانجروف حل طبيعى لمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:00 ص
أشجار المانجروف حل طبيعى لمواجهة التغيرات المناخية أشجار المانجروف - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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يعد تآكل السواحل البحرية بسبب الأمواج والمد والجزر، من المشكلات العالمية المرتبطة بالظواهر البيئية التى تهدد سلامة كوكب الأرض وهو المعروف بقضية التغيرات المناخية، وتتخذ بعض  الدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية بعض الحلول للحد من تآكل هذه السواحل، منها إقامة الحواجز أو الأسوار البحرية، وهناك حلول طبيعية.
 
خلال هذا التقرير نرصد 9 معلومات عن أهمية غابات المانجروف فى الحد من تآكل السواحل والنحر.
 
1- المانجروف الساحلية هى نباتات تتأقلم فى البيئات الشاطئية المالحة، وتنمو على التراب الطينى، والبعض الآخر منها ينمو على الرمال والصخور المرجانية.
 
2- تتحمل العيش فى مياه أكثر ملوحة بـ100 مرة من أغلب النباتات الأخرى.
 
3- شجر المانجروف يوجد منه 65 نوعا في منطقة جنوب شرق آسيا، وأشهرها فى الوطن العربى شجرة "القرم"، والشورى" الساحل الغربي للبحر الأحمر بمصر والسودان، والساحل الشرقي فة المملكة العربية السعودية واليمن،  وتوجد ايضا فى منطقة الخليج العربي، وخليج العقبة. 
 
4- أشجار المانجروف تحتوى على 450 نوعاً من النباتات والشجيرات التى تنمو فى المياه الضحلة.
 
5- تحتجز غابات المانجروف ما يقدر بـ 75 مليار طن من الكربون.
 
6- أشجار المانجروف تعد بييئة طبيعية لإيواء أنواع من أشكال الحياة البحرية والحيوانات.
 
7- تعد أشجار المانجروف موطناً لآلاف الأنواع من الحشرات والطيور وسط فروعها الكثيفة خلال رحلات هجرتها.
 
8- تمتاز أشجار المانجروف بقدرتها العالية على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة.
 
9- تعمل غابات المانجروف كمنطقة عازلة تحمى الأرض من أضرار الرياح والأمواج.

اشجار المانجروف

حماية الشواطىء

تأكل الشواطىء

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