أسوان تتصدر المحافظات فى المشروعات التنموية خلال الـ3 سنوات بتكلفة مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

تصدرت محافظة أسوان باقى المحافظات من حيث عدد المشروعات التنموية التى تم تنفيذها خلال الـ3 سنوات الماضية لتصل إلى حوالى 59 مشروعاً بتكلفة تزيد عن المليار جنيه.

تليها الأقصر بنحو 47 مشروعاً بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ثم بورسعيد بنحو 36 مشروعاً، والإسماعيلية 33 مشروعاً، والمنيا 17 مشروعاً، والسويس 11 مشروعاً، لافتاً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على 50% من إجمالي عدد المشروعات المُنفذة، وحوالي 42% إجمالي تكلفة المشروعات المُنتهية.

والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في قطاع الصحة والسكان بلغت 289 مشروعاً، بتكلفة كلية تقدر بنحو 9.6 مليار جنيه، منها إنشاء مستشفى أبو تيج المركزي بمحافظة أسيوط، وسمالوط النموذجي وملوي التخصصي بمحافظة المنيا، والعلمين النموذجي والسلوم المركزي بمحافظة مطروح، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بههيا بمحافظة الشرقية، ودمياط العام (المرحلة الثانية)، وتطوير مستشفى العريش العام بشمال سيناء، وتطوير مستشفى الإسماعيلية العام ومركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والعجمي النموذجي بالإسكندرية وكوم حمادة بالبحيرة.وفقا لما اكده تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .