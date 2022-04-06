أسعار النفط تسجل 106.96دولار لبرنت و 102.07دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 106.96دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.07 دولار للبرميل.

وصرح جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي ناقش بشكل "عاجل" فرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو في أعقاب العثور على مئات الجثث من المدنيين في محيط كييف، ولا سيما في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

ونقلت إذاعة أر تى أل، عن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، قوله إن أن الوصف الدقيق لما حدث فى بوتشا هو "جرائم حرب" مضيفا أن حزمة العقوبات الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها المجلس من المحتمل أن تؤثر على مجال الطاقة." وتابع قائلا: "ستطول العقوبات الجديدة مسئولين سياسيين وعسكريين روس، بالإضافة إلى تدخلات جديدة في تصدير المنتجات في جميع القطاعات التي يمكن أن تساعد النشاط الاقتصادي والتكنولوجي الروسي" ، بما في ذلك التسلح "بلا شك".

وخلص جوزيب بوريل إلى أن الجدل الحقيقي يدور حول الطاقة منوها بأنه سيتم اتخاذ تدابير للحد من واردات الغاز والنفط والفحم الروسي، مضيفا أن القضية لا تزال مطروحة على الطاولة. ونوه رئيس الدبلوماسية الأوروبية إلى أن المجر أبلغت الاتحاد الأوروبي، أنها ستلجأ إلى حق الفيتو مضيفا أنه بإمكان كل دولة أن تتخذ إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي مختتما حديثه قائلا: "إن ما يهم هو الحصول على أكبر إجماع ممكن".

وواصلت القوات الروسية شن غارات جوية على منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إحداث أضرار بمستودع للنفط ومصنع آخر. ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو قوله "كانت الليلة مقلقة وصعبة، حيث هاجمت روسيا منطقتنا من الجو وضربت مستودعا للنفط وأحد المصانع، ودمر مستودع النفط بالوقود ومازال رجال الإنقاذ يقاومون ألسنة اللهب في المصنع، وهناك حريق كبير، ولم ترد أنباء عن أعداد الضحايا حتى الآن".

ومن جانبه، ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك سيرهي هايداي، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون في قصف على روبيزني بمنطقة لوهانسك.

وأضاف بقوله "أصيب خمسة أشخاص وتوفي واحد في روبيجني، وتم تدمير أحد عشر مبنى في المنطقة، هذه هي عواقب قصف الجيش الروسي بالأمس لمناطق سكنية في روبيزني وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونتسك وتوشكيفكا"، وأشار إلى أن الوضع العسكري والإنساني يزداد سوءًا في منطقة لوهانسك نتيجة للقصف.