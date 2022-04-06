أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 975 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجع بحوالي 3 جنيهات في التعاملات، وذلك بتسجيل مستويات 975 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري، بعد أن سجلت الأسعار مستويات 978 جنيها في تداولات أمس الثلاثاء، ويسجل الذهب العالمي هبوط من 1942 دولار إلى 1924 دولار .



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 835 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 975 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1114 جنيها.

الجنيه الذهب 7800 جنيها.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن النفيسة فى الغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، إنه لا يوجد متحكم فى الأسعار بسوق الذهب لأنه يخضع لظاهرة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب والمعروض قليل كلما ارتفع السعر، لافتا إلى أن التجار يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمى فى سعر الدولار بالسوق السوداء ويتم تحديد الأسعار.

وأضاف نادى نجيب أنه لا يوجد فروق واضحة فى الأسعار لدى التجار فى المحافظات فلا مجال لوجود فارق كبير وكل يوم التجار يتابعون التغيرات فى السعر العالمى ومع المصنعين لمعرفة الأسعار، لكن قلة المعروض وزيادة الطلب تشغل السعر وترفعه بشكل جنونى.

وفي ذات السياق أكد إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، أن الأيام الماضية شهدت طلب مرتفع على الذهب في مصر، وذلك مع استمرار التحرك في الأسعار، مشيرا إلى أن عامل الدولار يعبر مؤثر رئيسي على تداول المعدن الأصفر في مصر، وأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيد من التطورات في الأسعار.

وأشار إلى أن السعر العالمي الآن لم يعد المؤثر الرئيسي على الذهب خاصة في فترة نشهد فيها تحرك سعر الدولار أكثر من مرة في اليوم، لذلك فإن السوق قد يلقى بعض التطورات في الأسعار، الأمر الذي يقابله زيادة في الطلب الاستثماري على الذهب.