أبوظبى تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بدءا من يونيو المقبل

أعلنت هيئة البيئة فى أبوظبى، يوم الأربعاء، أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة فى إمارة أبوظبى اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، وجرى إعلان القرار استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التى أطلقتها الهيئة فى سنة 202، حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية.

ويتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التى تعد الأولى من نوعها فى المنطقة، الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة فى جميع أنحاء أبوظبى.

وتسعى السياسة أيضا إلى تشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالى 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة، بما فى ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام على سبيل المثال لا الحصر.

بالإضافة إلى ذلك، تتجه هيئة البيئة - أبوظبى أيضًا نحو التخلص التدريجى من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وأفادت الدكتورة شيخة الظاهرى، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "من خلال إطلاق وتنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تسعى الهيئة لمواصلة إرث المغفور له الشيخ زايد، الذى يلهمنا شغفه العميق بالحفاظ على البيئة فى رحلتنا للاستدامة. فنحن حريصون على مواصلة رحلتنا للحد من استهلاك البلاستيك المستخدم لمرة واحدة فى إمارة أبوظبي".

وقالت "فى إطار خطتنا للحد من استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، نشجع الجميع على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية، واليوم نعلن عن فرض حظر على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فى إمارة أبوظبى لما لها من تأثير سلبى كبير على البيئة والتنوع البيولوجي".