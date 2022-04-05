40 % ارتفاعًا بصادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 320 مليون دولار

كتب إسلام سعيد

شهدت صادرات الحلي والأحجار الكريمة ارتفاع في بنسبة 40% لتسجل 320 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 229 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة قفزت بنسبة 69% لدولة الإمارات العربية المتحدة لتسجل ما قيمته 215 مليون دولار مقابل 110 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية من الحلي والأحجار إلي كندا بنسبة 123% لتسجل ما قيمته 105 ملايين دولار مقابل 47 مليون دولار.

وأشار التقرير إلي أن الصادرات ارتفعت 16% إلي ألمانيا حيث بلغت 230 ألف دولار خلال أول شهرين من 2022 مقابل 198 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من 2021، وبلغت الصادرات إلي سنغافورة 11 ألف دولار مقابل صفر صادرات العام الماضي، وبلغت الصادرات لأمريكا 10 آلاف دولار مقابل صفر العام الماضي.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة الصادرات المصرية من الذهب المطلي بالبلاتين إلى 12 مليار و847 مليون جنيه "816 مليون و204 ألف دولار" في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021، موزعة بين عدة دول.