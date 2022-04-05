اليوم السابع
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25 شارعا رئيسيا محظور سير التوك توك فيها بالإسكندرية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:00 ص
25 شارعا رئيسيا محظور سير التوك توك فيها بالإسكندرية.. تعرف عليها توك توك - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت إدارة مرور الإسكندرية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه سير التوك توك فى عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة تنفيذا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وينشر "اليوم السابع" أسماء الشوارع الرئيسية التى يحظر فيها سير التوك توك بالإسكندرية وهى :

 

1- طريق الكورنيش من أول رأس التين وحتى مزلقان الإصلاح فى منطقة المعمورة.

 

2- طريق الحرية

3- محور المحمودية بالنسبة للحارة السريعة.

4-شارع بورسعيد

5- طريق قناة السويس من أول حسن علام وحتى الكورنيش.

6- طريق ميناء أبو قير ووصلة شرق المعمورة.

7- شارع خالد بن الوليد

8- اسكندر إبراهيم.

9- طريق مصطفى كامل بالرأس السوداء من أول ميدان الساعة وحتى وصلة شرق المعمورة.

10- شارع مصطفى كامل

11- شارع البكباشى العيسوي.

12- الطريق الزراعى من أول رابعة الناصية وحتى قناة السويس.

13- شارع 45

14-شارع خليل حمادة

15- شارع  محمد نجيب

16-طريق وادى القمر.

17-طريق اسكندرية مطروح

18- طريق القبارى السريع من أول قناة السويس وحتى محور التعمير.

19-طريق الكافورى .

20- شارع جمال عبد الناصر.

21- شارع فوزى معاذ فى سموحه

22- شارع ذكى رجب سموحه

23- ميدان فيكتور عمانويل.

24- منطقة سموحة بأكملها.

25-طريق كارفور العروبة وحتى صينية المستجد.

 

 


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