25 شارعا رئيسيا محظور سير التوك توك فيها بالإسكندرية.. تعرف عليها

أعلنت إدارة مرور الإسكندرية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه سير التوك توك فى عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة تنفيذا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وينشر "اليوم السابع" أسماء الشوارع الرئيسية التى يحظر فيها سير التوك توك بالإسكندرية وهى :
1- طريق الكورنيش من أول رأس التين وحتى مزلقان الإصلاح فى منطقة المعمورة.
2- طريق الحرية
3- محور المحمودية بالنسبة للحارة السريعة.
4-شارع بورسعيد
5- طريق قناة السويس من أول حسن علام وحتى الكورنيش.
6- طريق ميناء أبو قير ووصلة شرق المعمورة.
7- شارع خالد بن الوليد
8- اسكندر إبراهيم.
9- طريق مصطفى كامل بالرأس السوداء من أول ميدان الساعة وحتى وصلة شرق المعمورة.
10- شارع مصطفى كامل
11- شارع البكباشى العيسوي.
12- الطريق الزراعى من أول رابعة الناصية وحتى قناة السويس.
13- شارع 45
14-شارع خليل حمادة
15- شارع محمد نجيب
16-طريق وادى القمر.
17-طريق اسكندرية مطروح
18- طريق القبارى السريع من أول قناة السويس وحتى محور التعمير.
19-طريق الكافورى .
20- شارع جمال عبد الناصر.
21- شارع فوزى معاذ فى سموحه
22- شارع ذكى رجب سموحه
23- ميدان فيكتور عمانويل.
24- منطقة سموحة بأكملها.
25-طريق كارفور العروبة وحتى صينية المستجد.
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