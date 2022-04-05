134 مليون دولار صادرات مصر من مستحضرات التجميل عام 2021

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من مستحضرات التجميل تراجعا طفيفا بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من العطور ومستحضرات التجميل نحو 134 مليون و691 ألف دولار، بينما كانت نحو 142 مليون و920 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و229 ألف دولار.

وكانت الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل بلغت نحو 11 مليون و186 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 11 مليون و430 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 244 ألف دولار.

وتكتسب عدة محافظات مصرية شهرة دولية في زراعة النباتات العطرية التي تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، وعلى رأسها محافظتي الغربية وبني سويف، وهو ما يفتح الباب أمام ميزة نسبية كبيرة لسلعة تصديرية جديدة لزيادة العوائد الدولارية للدولة.

وفي شهر يونيه الماضي، حققت الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل نحو 16.6 مليون دولار، مقابل 11.4 مليون دولار في يونيه من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 45.3%.

وجاءت الصادرات المصرية من مستحضرات العطور ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في قيمة صادراتها في شهر يونيه الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في هذا الشهر نحو 2.26 مليار دولار.