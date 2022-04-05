اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

134 مليون دولار صادرات مصر من مستحضرات التجميل عام 2021

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:00 ص
134 مليون دولار صادرات مصر من مستحضرات التجميل عام 2021 منتجات عطور - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت الصادرات المصرية من مستحضرات التجميل تراجعا طفيفا بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من العطور ومستحضرات التجميل نحو 134 مليون و691 ألف دولار، بينما كانت نحو 142 مليون و920 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و229 ألف دولار.

وكانت الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل بلغت نحو 11 مليون و186 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 11 مليون و430 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 244 ألف دولار.

وتكتسب عدة محافظات مصرية شهرة دولية في زراعة النباتات العطرية التي تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، وعلى رأسها محافظتي الغربية وبني سويف، وهو ما يفتح الباب أمام ميزة نسبية كبيرة لسلعة تصديرية جديدة لزيادة العوائد الدولارية للدولة.

وفي شهر يونيه الماضي، حققت الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل نحو 16.6 مليون دولار، مقابل 11.4 مليون دولار في يونيه من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 45.3%.

وجاءت الصادرات المصرية من مستحضرات العطور ضمن قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في قيمة صادراتها في شهر يونيه الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في هذا الشهر نحو 2.26 مليار دولار.


صادرات مصر

مستحضرات تجميل

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

27 مليون دولار زيادة في صادرات مصر من الفراولة عام 2021

الأحد، 03 أبريل 2022 10:00 م

زيادة صادرات مصر من الأسمدة تزامنا مع تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على أوروبا

الثلاثاء، 29 مارس 2022 08:00 ص

مليار و686 مليون دولار صادرات مصر لأكبر خمس دول فى شهر واحد.. تعرف عليها

الخميس، 24 مارس 2022 08:00 ص

صادرات مصر ترتفع 15% رغم الحرب الروسية الأوكرانية.. 24% زيادة بالصادرات الهندسية لتسجل 278 مليون دولار.. و57% زيادة فى قطاع الملابس إلى أمريكا بـ123 مليون دولار.. ومفاوضات لتصدير بعض خامات الأدوية إلى ألمانيا

السبت، 19 مارس 2022 11:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة