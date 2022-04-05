‎2.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر واليابان في مشروعات التنمية

كتب محمد أسعد

كشفت وزارة التعاون الدولى أن المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادى بين مصر واليابان بلغت نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.

بدأ التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954 وتتنوع محفظة التعاون الإنمائى فى العديد من القطاعات، ولليابان مساهمات عديدة مع الحكومة فى دعم خطتها للاستجابة لمكافحة جائحة كورونا بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار سواء من خلال مرفق COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات، أو تمويل سياسات التنمية للتأمين الصحى الشامل وكذلك المنح الموجهة لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون فى إطار أولويات الدولة التنموية لاسيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة فى مجال التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسى ومجموعة البنك الدولي، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، كما تطلعت إلى مزيد من العمل المشترك فى إطار زيادة الاستثمارات اليابانية فى السوق المحلية لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص فى التنمية.

ومن أبرز مساهمات اليابان فى مصر ما بعد الجائحة منها ما هو ثنائياً بين الحكومتين ومنها عن طريق التعاون الثلاثى بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 فى مصر.