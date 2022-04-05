يونيسف: مقتل وإصابة أكثر من 300 طفل فى انفجار مخلفات حرب بأفغانستان

كتبت : هند المغربي

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن حزنها العميق لمقتل خمسة أطفال، فتاة وأربعة أولاد، عندما انفجرت متفجرة من مخلفات الحرب في منطقة مرجة، مقاطعة هلمند. كما أصيب في الانفجار طفلان، صبي وفتاة معربة عن أعمق تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا والمصابين.

وأشارت " يونيسف " إلى أن هذه الحادثة ليست أبدا حالة جديدة. "ففي أفغانستان، في الأشهر السبعة الماضية، قُتل أو جُرح 301 طفل بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير."

وحذرت المنظمة في بيانها من ارتفاع مثل هذه الحوادث التي يتعرض خلالها الأطفال لخطر الإصابة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وحثت اليونيسف جميع الأطراف على "الالتزام بمسؤولياتها ومضاعفة الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة، وتقديم المساعدة للضحايا، وتثقيف الأطفال والمجتمعات بشأن المخاطر والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها، وضمان أن يعيش الأطفال في بيئات آمنة."