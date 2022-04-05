اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

يونيسف: مقتل وإصابة أكثر من 300 طفل فى انفجار مخلفات حرب بأفغانستان

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:44 ص
يونيسف: مقتل وإصابة أكثر من 300 طفل فى انفجار مخلفات حرب بأفغانستان الغام - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن حزنها العميق لمقتل خمسة أطفال، فتاة وأربعة أولاد، عندما انفجرت متفجرة من مخلفات الحرب في منطقة مرجة، مقاطعة هلمند. كما أصيب في الانفجار طفلان، صبي وفتاة معربة عن أعمق تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا والمصابين.

وأشارت " يونيسف " إلى أن هذه الحادثة ليست أبدا حالة جديدة. "ففي أفغانستان، في الأشهر السبعة الماضية، قُتل أو جُرح 301 طفل بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير."

وحذرت المنظمة في بيانها من ارتفاع مثل هذه الحوادث التي يتعرض خلالها الأطفال لخطر الإصابة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وحثت اليونيسف جميع الأطراف على "الالتزام بمسؤولياتها ومضاعفة الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة، وتقديم المساعدة للضحايا، وتثقيف الأطفال والمجتمعات بشأن المخاطر والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها، وضمان أن يعيش الأطفال في بيئات آمنة."

 

 


الألغام

الأمم المتحدة

اليونيسف

أفغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة