وزير خارجية باكستان السابق ينتقد التدخل الأجنبى فى شؤون بلاده

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شدد نائب رئيس مجلس إدارة حركة إنصاف الباكستانية ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء على ضرورة عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.



وقال قريشي في تصريح نقلته صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية، إن باكستان دولة حرة ومستقلة وقراراتها تتماشى مع الدستور والقانون وتطلعات الشعب.



وقال وزير الخارجية السابق إن السبب الرئيسي للقلق في المجتمع الباكستاني ينبع من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، مضيفًا أن لجنة الأمن القومي أبلغت عن تدخل خارجي واعتبرته غير مناسب.



وتابع قريشي قائلاً: "بناءً على توجيه مجلس الأمن القومي، استدعينا دبلوماسيًا إلى وزارة الخارجية لاتخاذ إجراء"، مؤكداً أن الحكومة سجلت الاحتجاج من خلال السفير في واشنطن.



وتأتي تصريحات قريشي بعد أن اتهم الحزب الحاكم المعارضة بالتآمر مع دولة أجنبية ضد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للإطاحة به من منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة عن مجلس الأمة.