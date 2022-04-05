وزير المالية الفرنسى: ملتزمون بدعم أوكرانيا ماليا.. وندرس عقوبات جديدة على موسكو

وكالات

قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير إن بلاده تجدد التزامها بالدعم المالي لأوكرانيا، موضحا أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مدى إمكانية فرض عقوبات جديدة تجاه روسيا.

وأضاف لومير أن هناك مناقشات حول توسيع قائمة الأفراد و المؤسسات المشمولة بالعقوبات.