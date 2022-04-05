وزيرة التجارة تقرر إنشاء شعبة لمحلات الفراشة فى الغرفة التجارية بكفر الشيخ

كتب إسلام سعيد

قررت وزارة الصناعة والتجارة إنشاء شعبة نوعية لأصحاب محلات الفراشة والإنارة في الغرفة التجارية بكفر الشيخ، واعتماد لائحة نظامها الأساسي، وتكون تحت اشرف الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ في حدود اختصاصاتها.

وجاء ذلك في القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 75 بتاريخ 30 مارس 2022، ويهدف قرار إنشاء الشعبة تنظيم العمل في نشاط أصحاب محلات الفراشة والإنارة والعمل على النهوض به، وتقديم مقترحات تنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة.

كما يهدف القرار لتوطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع المنافسة غير الشريفة أو الممارسات الضارة بينهم والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء، وبحث ودراسة الموضوعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة.

ونص القرار في مادته الرابعة على آليات تشكيل الجمعية العمومية من أعضاء شعبة الفراشة من بين الصناع والتجار العاملين في نشاط الفراشة ممن تقدموا بطلبات العضوية وبما يتوافق مع الشروط والتي من بينها أن يكون العضو مسددا لاشتراك الغرفة التجارية حتى عام تقديم الطلب وكذلك تسديد الاشتراك السنوى للشعبة وغيرها من الشروط.