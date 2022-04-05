وزيرة البيئة: بروتوكولات المشروعات الخضراء أسرع إنجاز تم تنفيذه استعدادا لمؤتمر المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن توقيع بروتوكولات تعاون بين 5 وزارات "الصناعة والطيران والسياحة والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية"، لتطبيق مفهوم السياحة الخضراء، لإظهار مصر بالصوره المشرفة التى تليق بها وتستحقها، تمت بناء على توجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز، يعد أسرع إنجاز تم تنفيذه لللإستعداد لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية .

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أن هذا الانجاز، لم يستغرق سوى 6 أسابيع فقط، فهو نتاج للتنسيق الحكومى الذى يحقق تناغم فى منظومة العمل بين الوزارات .

وأضافت وزيرة البيئة أن البروتوكولات تأتى ضمن جهود الدولة لدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر، بما يتضمنه من توجه نحو السياحة المستدامة، تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من النفايات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما يتوازى مع تعاظم الزخم العالمى، حول أهمية تدعيم العمل المناخى، والتوجه نحو تدعيم تمويل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية.