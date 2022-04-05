واشنطن تحمل طهران المسؤولية في عرقلة المحادثات النووية

أ.ش.أ

حمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، طهران مسؤولية التقدم بطلبات "لا صلة لها" بالملف النووي في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وقال برايس حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذي تقدم باقتراحات بناءة ومن تقدم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول الملف النووي، وكيف وصلنا إلى هنا"، في إشارة واضحة إلى أن عرقلة المفاوضات سببها الموقف الإيراني.

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتجري في فيينا منذ أشهر مفاوضات بين إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.

وصرح مسؤولون من دول عدة مشاركة بينها إيران خلال الأسابيع الأخيرة أن الاتفاق بات قريبا جدا، لكنه لم ير النور رغم ذلك، بسبب عراقيل مختلفة.