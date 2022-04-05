اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نقابتا الطباعة والنقل البحرى توقعان بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسى للشغل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:46 م
نقابتا الطباعة والنقل البحرى توقعان بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسى للشغل جانب من توقيع بروتوكول التعاون بين النقابات المصرية والتونسية
كتبت آية دعبس

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وقعت نقابتا الصحافة والطباعة والإعلام، والعامة للنقل البحرى، بروتوكول تعاون مع نظيرتيهما التابعتين للاتحاد التونسى للشغل، وذلك بحضور عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيمياويات.
 
وأكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، فى بيان، أن الهدف من هذا البروتوكول هو التضامن حول القضايا النقابية والعمالية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى الدفاع عن القضايا العمالية المشتركة أمام المنظمات والاتحادات الدولية.
 
من جانبه أشاد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري، بهذا البروتوكول، لأنه يساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والبيانات عن الأنشطة النقابية في كلا البلدين، وكذلك تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية وتدريبية وتبادل الخبرات المهنية لتطوير العمل بين النقابات المصرية التونسية.

وأشارت النقابتان، إلى أنه وقع على البرتوكول من الاتحاد التونسي للشغل محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الإعلام، ووجيه زيدي الكاتب العام لنقابة النقل.

اتحاد العمال

نقابة الصحافة والطباعة

نقابة النقل البحرى

الاتحاد التونسى للشغل

مجدى البدوى

النقابة العامة للكيمياويات

عماد حمدى

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