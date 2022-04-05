نقابتا الطباعة والنقل البحرى توقعان بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسى للشغل

كتبت آية دعبس

وقعت نقابتا الصحافة والطباعة والإعلام، والعامة للنقل البحرى، بروتوكول تعاون مع نظيرتيهما التابعتين للاتحاد التونسى للشغل، وذلك بحضور عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيمياويات.

وأكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، فى بيان، أن الهدف من هذا البروتوكول هو التضامن حول القضايا النقابية والعمالية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى الدفاع عن القضايا العمالية المشتركة أمام المنظمات والاتحادات الدولية.

من جانبه أشاد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري، بهذا البروتوكول، لأنه يساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والبيانات عن الأنشطة النقابية في كلا البلدين، وكذلك تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية وتدريبية وتبادل الخبرات المهنية لتطوير العمل بين النقابات المصرية التونسية.



وأشارت النقابتان، إلى أنه وقع على البرتوكول من الاتحاد التونسي للشغل محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الإعلام، ووجيه زيدي الكاتب العام لنقابة النقل.