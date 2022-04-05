اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:44 م
أكرم القصاص
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نقابة العاملين بالسياحة تثمن مد قرار سداد أجور العاملين بالقطاع حتى ديسمبر 2022

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:13 م
نقابة العاملين بالسياحة تثمن مد قرار سداد أجور العاملين بالقطاع حتى ديسمبر 2022 سياحة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، إن كافة أعضائها تابعو باهتمام بالغ القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة قطاع السياحة فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الحالية على المستوى العالمى، فضلا عن توجيه الحكومة بضرورة وضع ضمانات كفيلة لرعاية السائحين القادمين لمصر.
 
وأعرب العاملون فى السياحة، فى بيان، عن سعادتهم ارتياحهم بإعلان البنك المركزى لمدد سريان المبادرة الرئاسية لتمويل سداد أجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل للمنشآت السياحية والفندقية حتى نهاية ديسمبر 2022.
 
ووجه أعضاء النقابة الشكر للحكومة على حرصها الشديد لتوفير الأمان الوظيفى لجميع فئات العاملين بالسياحة والبالغ عددهم نحو 5 ملايين، وشمولهم أنظمة الرعاية الصحية وشهادات الأمان لهم ولأسرهم.

اتحاد العمال

نقابة العاملين بالسياحة

البنك المركزى

اجور العاملين بالسياحة

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