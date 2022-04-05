نائب محافظ المنيا يتابع العمل بقطاع الغاز الطبيعي ضمن مشروعات "حياة كريمة"

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها في 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري.

وفي هذا السياق، عقد نائب المحافظ اجتماعاً موسعاً، لمناقشة آخر المستجدات ودفع عجلة العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وذلك بحضور بشر طاهر، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي شركات (الغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء).

شدد نائب المحافظ، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات من أجل تيسير وتذليل كافة العقبات أمام دخول الغاز الطبيعي بالقري المستهدفة، موجهاً ممثلي شركة الغاز الطبيعي، بسرعة إنهاء الأعمال المكلفين بها، بالقرى المستهدفة بالتنسيق مع الجهات الشريكة في المبادرة، وذلك عقب الانتهاء من دخول خدمات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة.

أكد "أبو زيد"، أن المحافظ، يتابع بشكل يومي كافة أعمال مبادرة "حياة كريمة"، مشدداً على المتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع، وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.