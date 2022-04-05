نائب محافظ القاهرة تبحث رصف الطرق الداعمة لمحور حسب الله الكفراوى

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بحضور القائم بأعمال رئيس حي المعادى ورئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير ورئيس شركة نيركو وعدد من التنفيذين ومديري ادارات الطرق بالمنطقة الجنوبية و حي المعادي لبحث تطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق الداعمة بمنطقة نيركو بالمعادي والتي تخدم محور حسب الله الكفراوي الجديد تحقيقا للسيولة المرورية طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أهمية اعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق وفقا لقياسات الجودة لتحقيق الانسياب المروري واعطاء اولوية في التطوير للطرق ذات الاولوية الملحة وخاصة التي ترتبط وتتكامل مع شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف الذي من اجله تم عمل مثل هذه المشروعات العملاقة.

وأضافت عبد المنعم، ان حي المعادي قد انتهى من بردورات الارصفة وبلاعات صرف مياه الامطار ورفع المطابق تجهيزا لاستكمال اعمال التطوير والرصف بشوارع نيركو .

كما وجهت بضرورة رفع كفاءة الطرق الموازية الداخلية للطريق الرئيسي لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة المعاينة على الطبيعة للوقوف على الوضع القائم لحالة الطرق الفرعية و المتابعة المستمرة للوقوف على اخر المستجدات وتذليل اية معوقات في الحال من شأنها لا تسبب في تعطيل الخطة الموضوعة من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية المستمرة مع الشركات والحي ومقاول الاعمال للبدء الفوري في اعمال التنفيذ .

جدير بالذكر ان هذه الاعمال تأتي في اطار مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداعمة للطرق الرئيسية في اطار توجيهات القيادة السياسية باعداد رؤية وخطط لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات لما لها من انعكاس واضح على استكمال الخطط التنموية في شتى المجالات الاخرى .