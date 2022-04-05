نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة كرداسة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن سير العمل بالقطاعات المختلفة ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى مركز كرداسة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميدانى على مدار اليوم خلال شهر رمضان الكريم سواء قبل أو بعد الافطار للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وعدم السماح بوجود تعديات وإشغالات على الطريق العام.

وشملت الجولة تفقد شارع البنك والشارع السياحى بمدينة كرداسة وطريق المريوطية والطريق الأبيض بنطاق قريتى المعتمدية وناهيا.

ووجه نائب المحافظ بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات أولا بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لقرى مركز كرداسة، مؤكدا بأنه لا تهاون فى التصدى الحاسم لجميع المخالفات مشيرا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات الى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين لبحث مطالبهم وشكواهم مؤكدا أن الشكاوى سيتم فحصها فورا والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها، ورافقه خلال الجولة اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بكرداسة بتفقد أعمال الدفع النفقى لمشروع الصرف الصحى بقرية ناهيا، مشددا بسرعة الانتهاء من أعمال الدفع النفقى لمشروع الصرف لاستكمال شبكة الصرف الصحى للقرية، حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى لمنازل القرية.