وقال الدبلوماسي الروسى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "إنه أمر لا يصدق ما يحاول الغرب والباقين فعله مع روسيا اليوم، يحاولون استبعادها من كل المنتديات المتعددة الأطراف والمتعددة الجنسيات الموجودة لدينا في العالم".

وأضاف نيبينزيا "هذا أمر غير مسبوق"، مؤكدًا أن ذلك "لن يسهل أو يشجع أو يساعد محادثات السلام الروسية الأوكرانية الجارية".

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، قد أعلنت أمس الاثنين إن بلادها المتحدة ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية اتهامات بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في "بوتشا" ومناطق أخرى في أوكرانيا.. كما أعربت وزير الخارجية البريطانية، ليز تروس، عن تأييدها لهذه الخطوة.