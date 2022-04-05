اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة اثنين بقرية فى المنوفية والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:33 ص
مقتل شخص وإصابة اثنين بقرية فى المنوفية والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخص مقتله وأصيب شخصان آخرين بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على يد عاطلين دون أسباب معلومة حتى الآن حول سبب الخلافات، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من مقتل شخص وإصابة شخصان آخرين بقرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على يد عاطلين دون أسباب معلومة حتى الآن حول سبب الخلافات، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، تكثيف جهودها لسرعة ضبط الجناة.


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

قرية شعشاع

مركز أشمون

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