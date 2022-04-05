اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية أوروبية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:59 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم الدولى - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 12 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 76 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل.

وكشفت جداول وصول الرحلات الاسبوعية أن أغلب الرحلات تصل من 8 دول أوروبية وأن من بين الرحلات 3 داخلية و73 رحلة دولية أغلبها أوروبية.

وتبين من كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا و4 رحلات من هولندا و12 رحلة من المطارات الإيطالية و19 رحلة من ألمانيا و16 من التشيك، و15 من بولندا، كما يستقبل المطار 3 رحلات من سويسرا، ورحلة من مطار لكسمبورج، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولي.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مرسي علم

الرحلات الاوربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة