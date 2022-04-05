اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:41 م
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مصرع شقيقين إثر اصطدام سيارتهما برصيف طريق مطروح - الإسكندرية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:51 م
مصرع شقيقين إثر اصطدام سيارتهما برصيف طريق مطروح - الإسكندرية إسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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لقى شقيقان مصرعهما، إثر اصطدام سيارتهما برصيف جانب طريق مطروح - الإسكندرية، الساحلي عند منطقة سيدي حنيش، شرقي مدينة مرسى مطروح.

دخل مستشفى رأس الحكمة المركزي، أثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف بالكيلو 50 طريق مطروح - الإسكندرية، ناهد علي أحمد حسن "60 سنة" - من مطروح، جثة هامدة، ومحمود علي أحمد حسن " 62 سنة" - من مطروح - جثة هامدة، والجثتين تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى، وتم وصول الجثتين، عقب إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغا بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء الجثتين من مكان الحادث إلى مستشفى رأس الحكمة.


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