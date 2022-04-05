اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:13 ص
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث مرورى بالغربية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:00 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث مرورى بالغربية جثه
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق كفر الزيات كفر المحروق مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق كفر الزيات كفر المحروق أمام عزبة عبد الله.
 
انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
 
 
 
 

مدير أمن الغربية

كفر الزيات

حادث

محافظة الغربية

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