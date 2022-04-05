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مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين بحادثين بالطريق الإقليمي والدائرى

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:13 م
مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين بحادثين بالطريق الإقليمي والدائرى أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى عاملين مصرعهما وأصيب 10 آخرون فى انقلاب  سيارة نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقاهرة الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما أصيب 6 مواطنين فى تصادم أعلي الطريق الدائري بين سيارة ميكروباص وسارة نقل ووتم نقلهم للمستشفى.
 
فى الحادث الأول تلقت غرف عمليات شرطة النجدة ، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائرى الإقليمي الجديدة بين الجبلين اتجاه اتجاه العاصمة الإدارية وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.
 
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل أعلى  الطريق الدائرى الأقليمي الجديدة بين الجبلين اتجاه العاصمة الإدارية ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 10 اخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وفى الحادث الثانى قام رجال المرور برفع آثار الحوادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 
 

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الدائرى الاقليمي

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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