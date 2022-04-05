مصرع سيدة وابنتها فى حادث سير بمنطقة عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق فى منطقة عين شمس، وتم نقل المتوفتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الاهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع أكتوبر بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة. وبالفحص تبين إنه أثناء عبور ربة منزل ابنتها الطريق صدمتهما سيارة نقل ثقيل مما اسفر عن وفاتهما، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.