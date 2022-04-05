مسلحون يخطفون أمريكية في شمال بوركينافاسو

وكالات

قال أسقف أبرشية محلية الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاماً في شمال بوركينا فاسو، في أحدث واقعة اختطاف لغربيين في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

ووفق وكالة رويترز، جاء في بيان أن الراهبة تدعى سولين تينيسون وكانت تخدم منذ عام 2014 في تجمع كاثوليكي للراهبات في أبرشية يالجو التابعة لأبرشية كايا حيث تم خطفها ليلة الاثنين.

وينتشر مسلحون في شمال بوركينا فاسو ويرتبط بعضهم بتنظيمي القاعدة وداعش. وتم اختطاف العديد من الغربيين في السنوات الأخيرة.

وذكر ثيوفيل نير أسقف كايا في بيان: "اقتيدت الأخت سولين تينيسون إلى جهة غير معلومة من قبل خاطفيها الذين قاموا قبل مغادرتهم بنهب الغرف وخربوا سيارة الأبرشية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".

وأحجم متحدث باسم السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو عن التعليق.