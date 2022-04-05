محكمة باكستان العليا تؤجل النظر بمدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن رئيس الحكومة

وكالات

أجلت المحكمة العليا الباكستانية النظر في مدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

وكان قد وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالرئيس الباكستاني في بيان بحسب صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن " الرئيس الباكستاني عارف علوي وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان".