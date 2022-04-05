محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محدودة فى دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 1498 لسنة 2020، تضمن حركة تنقلات وترقيات لعدد من رؤساء القرى بمركز دسوق، وذلك من أجل ضخ عناصر شبابية جديدة في المناصب القيادية، بمركز ومدينة دسوق، تحت رئاسة السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق.

وشملت حركة التنقلات والترقيات التي اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ترقية المهندسة رشا محمد طيبة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، وحياة كريمة، حيث سيجرى العمل داخل مركز ومدينة دسوق، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة في المرحلة الثانية للمبادرة خلال الفترة المقبلة.

كما شمل القرار تكليف إيهاب عيسي الطوخي، للعمل رئيسًا لقرية شباس الشهداء، خلفًا لرشا طيبة التي جري تكليفها نائبا لرئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى.

كما تم تكليف محسن عبد اللطيف دفشر، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر مجر، وتكليف إبراهيم على أحمد عبده، للعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية العجوزين، كما شمل القرار تكليف، فتحي على فتحي عبدة، رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبو مندور.

فيما شمل القرار تكليف علي السيد عامر، للعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية كنسية الصرادواسى، كما تم تكليف شريفة أحمد أبو قتب للعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي.