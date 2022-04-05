محافظ شمال سيناء يفتتح تطوير تجمع أبو يوسف بالشيخ زويد بمبادرة "حياة كريمة"

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع كفاءة 19 منزل بتجمع أبو يوسف بمنطقة الغراء التابعة لقرية الشلاق بالشيخ زويد ، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى النصرية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ خلال حفل افتتاح تطوير التجمع بحضور سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، كريم سلام، ممثل اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسة ومشايخ المنطقة وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بالمحافطة ، أنه من خلال المبادرة تم إعادة تجميل التجمع، ورفع كفاءة وإحلال مسجد التجمع، بجانب توصيل خط كهرباء جهد عالي، ودعم التجمع بمحول وشبكه إنارة داخلية، وتوفير كشافات لإنارة التجمع، من خلال اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، موجها التحية لهم ومطالبا باقى الشباب ورجال الأعمال بالحذو مثلهم.

أكد المحافظ على أنه خلال احتفال المحافظة بالعيد القومى سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات على أرض المحافظة، من بينها افتتاح المرحلة الأولى من محطة تحليه المياه غرب مدينة العريش، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم لتغذية مدن العريش والشيخ زويد بمياه الشرب.

أكد المحافظ على استمرار صرف التعويضات الخاصة بالمنزل والزراعات التى أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، لافتا الى الانتهاء من معاينة منازل الشيخ زويد التى أضيرت بنسبة وصلت إلى 95 ٪، ومعاينة منازل العريش بإستثناء المنازل داخل حرم المطار، مؤكدا على صرف تعويضات المبانى بقرى بئر العبد، بجانب تشكيل لجان لحصر الزراعات التى أضيرت بقرى بئر العبد.

لفت المحافظ إلى قيام لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالمحافظة بتسلم التجمعات التنموية الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها للمواطنين فى 25 أبريل المقبل.

ووجه محافظ شمال سيناء، رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة فى إعادة تأهيل المنازل بقرى الشيخ زويد العائدة، مؤكدًا على أن مختلف مديريات الخدمات تقدم الخدمات المتنوعة للعائدين.

كما وجه المحافظ التحية للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى عودة الأهالى واستقرار الأمور بالشيخ زويد، كما وجه التحية للشرطة المدنية، ولشباب رجال أعمال سيناء.

وأشار عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، على ان أبناء سيناء جزء أساسى من نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا على ان القوات المسلحة سطرت أروع الأمثلة على أرض سيناء.

أضاف جهامة، أن الدولة لديها إرادة لتنمية وتعمير سيناء من خلال ضخ 700 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بسيناء خلال السنوات الماضية.

ووجه كلا من عايدة السواركة عضو مجلس النواب ، وفايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على المشروعات التنموية الكبرى المنفذة فى كل محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة شمال سيناء.

كما قدما التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، بجانب توجيه التحية للقوات المسلحة الشرطة المدنية والجهاز التنفيذي.

بدوره أكد كريم صلاح، ممثل اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، أننا نقدم نموذج للبناء والتعمير على خطى رئيس الجمهورية، موجها التحية للقوات المسلحة على تطهير سيناء من الإرهاب وعلى التنمية والتعمير على أرض المحافظة .

من جانبه أكد عبد الرحمن يوسف، فى كلمته نيابة عن أهالى التجمع، على فرحة المواطنين بالعودة إلى القرى بعد غياب عدة سنوات، بسبب الحرب على الإرهاب، وعلى تطهير سيناء من الإرهاب وعودة المواطنين إلى قراهم.

وطالب يوسف، بتعميم تجربة إعادة تأهيل التجمع على باقى التجمعات بالشيخ زويد، مؤكدا على وضع قائمة بمطالب أهالى التجمع لعرضها على المحافظ.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال تطوير التجمع، حيث زار مسجد القرية بعد إحلاله وتجديده ، واحد المنازل التى تم إعادة تأهيلها وتأثيثها.



أهالى قرية أبو يوسف بالشيخ زويد

كلمة محافظ شمال سيناء بافتتاح قرية ابو يوسف

محافظ شمال سيناء مع اهالى تجمع أبو يوسف

محافظ شمال سيناء يتوجه لقرية ابو يوسف لافتتاحها