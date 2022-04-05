محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال تطوير تجمع أبو يوسف بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع كفاءة ١٩ منزل بتجمع ابو يوسف بمنطقة الغراء التابعة لقرية الشلاق بالشيخ زويد، ضمن مبادرة السيد الرئيس لتطوير القري النصرية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ خلال حفل افتتاح تطوير التجمع بحضور سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، كريم سلام، ممثل اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسة ومشايخ المنطقة وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، إنه من خلال المبادرة تم اعادة تجميل التجمع، ورفع كفاءة واحلال مسجد التجمع، بجانب توصيل خط كهرباء جهد عالي، ودعم التجمع بمحول وشبكه إنارة داخلية، وتوفير كشافات لإنارة التجمع، من خلال اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، موجها التحية لهم ومطالبا باقي الشباب ورجال الأعمال بالحذو مثلهم.

أكد المحافظ علي انه خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات على أرض المحافظة من بينها افتتاح المرحلة الاولي من محطة تحلية المياه غرب مدينة العريش، بطاقة ١٠٠ ألف متر مكعب في اليوم لتغذية مدن العريش والشيخ زويد بمياه الشرب.

أكد المحافظ علي استمرار صرف التعويضات الخاصة بالمنزل والزراعات التي تأثرت بسبب الإرهاب، لافتا الي الانتهاء من معاينة منازل الشيخ زويد التي اضيرت بنسبة وصلت الي ٩٥٪، ومعاينة منازل العريش باستثناء المنازل داخل حرم المطار، مؤكدا على صرف تعويضات المباني بقري بئر العبد، بجانب تشكيل لجان لحصر الزراعات التي اضيرت بقري بئر العبد.

لفت المحافظ الي قيام لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالمحافظة بتسلم التجمعات التنموية الاسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها للمواطنين في ٢٥ أبريل المقبل.

وجه المحافظ رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في إعادة تأهيل المنازل بقري الشيخ زويد العائدة، مؤكدًا علي ان مختلف مديريات الخدمات تقدم الخدمات المتنوعة للعائدين.

كما وجه المحافظ التحية للقوات المسلحة علي الجهود المبذولة في عودة الاهالي واستقرار الأمور بالشيخ زويد، كما وجه التحية للشرطة المدنية، ولشباب رجال أعمال سيناء.

وأشار عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، علي ان أبناء سيناء جزء اساسي من نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا علي ان القوات المسلحة سطرت أروع الأمثلة علي أرض سيناء.

أضاف جهامة، أن الدولة لديها ارادة لتنمية وتعمير سيناء من خلال ضخ ٧٠٠ مليار جنيه علي مشروعات البنية التحتية بسيناء خلال السنوات الماضية.

ووجه كلا من عايدة السواركة عضو مجلس النواب، وفايز ابو حرب، عضو مجلس الشيوخ، التحية الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي المشروعات التنموية الكبري المنفذة في كل محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة شمال سيناء.

كما قدما التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بارواحهم فداء للوطن، بجانب توجيه التحية للقوات المسلحة الشرطة المدنية والجهاز التنفيذي.

بدوره أكد كريم صلاح، ممثل اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، اننا نقدم نموذج للبناء والتعمير علي خطي فخامة السيد رئيس الجمهورية، موجها التحية للقوات المسلحة علي تطهير سيناء من الإرهاب وعلي التنمية والتعمير على أرض المحافظة

من جانبه أكد عبد الرحمن يوسف، في كلمته نيابة عن أهالي التجمع، علي فرحة المواطنين بالعودة الي القري بعد غياب عدة سنوات، بسبب الحرب علي الإرهاب، موجها الشكر الي القوات المسلحة علي تطهير سيناء من الإرهاب وعودة المواطنين الي قراهم.

وطالب يوسف، بتعميم تجربة إعادة تأهيل التجمع علي باقي التجمعات بالشيخ زويد، مؤكدا علي وضع قائمة بمطالب أهالي التجمع لعرضها علي المحافظ.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال تطوير التجمع، حيث زار مسجد القرية بعد احلاله وتجديده ، واحد المنازل التي تم إعادة تاهيلها وتاثيثها.















