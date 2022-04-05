محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقون المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكاواهم

سوهاج - محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد 90 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بشكل دورى يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

واستمع المحافظ، والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التى تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضى، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوى الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن .