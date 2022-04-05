محافظ المنوفية يتفقد مستشفى حميات ميت خلف للاطمئنان على جودة الخدمات

المنوفية - محمد فتحى

أجرى مساء أمس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لمستشفى الحميات والجهاز الهضمى بميت خلف بشبين الكوم، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات مضنية للارتقاء بالمنظومة الصحية ودفع منظومة العمل بها كونها أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، رافقة محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية وحدة الغسيل الكلوى وغرف العناية المركزة والأقسام الداخلية للمستشفى، كما تفقد غرف أشعة الرنين المغناطيسى وعناية الأطفال وقسم العزل لمصابى كورونا، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلى من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومدى توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية للمترددين على المستشفى، كما اطمأن بنفسه على انتظام سير العمل بنوبتجيات الأطقم الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى و تهيئة الأجواء المناسبة لهم لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم الشفاء.

وخلال تفقده، حرص محافظ المنوفية على الاستماع لعدد من المرضى المترددين على المستشفى للاطمئنان عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى تعاون الأطقم الطبية والتمريض معهم فى تقديم رعاية صحية لائقة بهم، فضلا عن التأكد من توافر التغذية اللازمة للمرضى خلال شهر رمضان ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما أشار المحافظ إلى أنه سيكون هناك مرور دورى على كافة المستشفيات بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بتقديم الخدمات الصحية بشكل جيدة للمواطنين وتوافر كافة الأدوية والاحتياجات اللازمة.

وفى سياق متصل، شدد محافظ المنوفية على رفع كافة الإشغالات بشارع باريس ( عاطف السادات ) بحى غرب شبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين، وذلك خلال جولته بالشارع سيرا على الأقدم عقب الإنتهاء من أعمال التطوير به، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الجانبية بفواصل مضيئة ورصفها ببلاط الإنترلوك وتطوير الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة وتركيب كشافات الليد بأعمدة الإنارة على جانبى الشارع، كما أجرى المحافظ حورا مع المواطنين عن أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالشارع والتى ستساهم وبشكل ملحوظ فى إضفاء لمسة حضارية وجمالية بالعاصمة وإعادتها إلى سابق عهدها.