اليوم السابع
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محافظ الفيوم يوضح نسب تنفيذ إحلال وتجديد مراكز الشباب بمبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:00 ص
محافظ الفيوم يوضح نسب تنفيذ إحلال وتجديد مراكز الشباب بمبادرة حياة كريمة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم فى تصريحات خاصة لليوم السابع نسب تنفيذ مشروعات تأهيل مراكز الشباب بمبادرة حياة كريمة التى تنفذ مشروعاتها بمركزى اطسا ويوسف الصديق.

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أنه بلغت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب الدبيكى 95 % ، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع مركز شباب المحمودية 82% ، ومشروع احلال وتجديد مركز شباب عتامنة الجعافرة 69% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب شدموه 87% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قلمشاة 66% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب بحر أبو المير 100% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب محمدين 96% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب دانيال 87% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قصر الباسل 69% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الحجر 65% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب دفنو 97 % ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قلهانة 100% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب عزبة قلمشاة 100% . 

بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الجعافرة 95% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قلمشاة 68% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب أبو جندير 100% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب منشأة ظافر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب جردو 94% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب اهريت 97 % ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب مطول 99 % ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب منشأة حلفا 96% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب منيا الحيط 82% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب أبو صير 90 % ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب النصر 99% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب عبد الغنى 100% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب عبد المجيد بنسبة 83 % ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الحمودات 68% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الموالك 67% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب أبو جليل 87% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب فرحات 83% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب عنك 88% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الريان 75% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب سويكر 77%   

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذى ضم الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجاني، المستشاران الهندسيان بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء ومسئولا متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، معدلات تنفيذ وآليات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ومسئولى الهيئات والأجهزة، ومسئولى المكاتب الهندسية، والشركات المنفذة للأعمال، وممثلى مجالس المدن، والمديريات الخدمية. 

 

 


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