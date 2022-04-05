اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد وميدان الجلاء.. صور

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:08 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد وميدان الجلاء.. صور محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير بشوارع مراد والتحرير وميدان الجلاء حيث شدد المحافظ على إدارة الإعلانات بتنسيق الشكل العام للوحات الإعلانية بالشوارع لتظهر بشكل حضارى كما كلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة تنفيذ أعمال التخطيط الخاصة بشارع التحرير عقب الانتهاء من طبقة الرصف السطحية وتلاشى بعض الملاحظات قبل استلام المشروع من الشركة المنفذة.

يأتى استكمالا للجولات الميدانية التى يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الفترة المسائية لمتابعه نسب تنفيذ المشروعات وضمان انتظام العمل بها دون إخلال.

ووجه المحافظ أحياء الدقى وجنوب بالتنسيق مع المنشآت المطلة على جانبى الطريق لرفع كفاءة الأسوار الخاصة لتتناسق مع أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد.

وقد وجه المحافظ خلال الجولة إدارة المرور بتطوير الإشارات المرورية بميدان الجلاء لتتماشى مع أعمال التطوير التى شهدها الميدان خلال المرحلة الحالية إلى جانب إجراء تخطيط كامل للميدان. إضافة إلى توجيه حى الدقى وهيئة النظافة بالاهتمام بالمظهر الحضارى بالميدان وتنظيم اماكن تواجد الكابلات والاسلاك وترشيد استخدام المياه الخاصة بزراعات الميدان والجزيرة الوسطى.

وخلال جولته بشارع مراد وجه المحافظ برفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة منه لضمان تحقيق السيولة المرورية بالقطاع بالكامل مع الاهتمام برفع كفاءة الإضاءة والتنسيق العام للأرصفة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و هانم عبد الفتاح مدير ادارة الاعلانات والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد جمال مدير ادارة التسويق.

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الجيزة

رصف الطرق

شارع التحرير

ميدان الجلاء

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