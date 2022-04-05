محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام لبنان تعزيز سبل التعاون المشترك

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السفير منير نبيل عانوتى قنصل عام لبنان بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد توليه مهام منصبه قنصل عام لبنان، وذلك لمناقشة سبل توطيد التعاون المشترك على كافة الأصعدة.

في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير منير نبيل عانوتى، مقدمًا له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تمني له التوفيق في مهامه الجديدة كقنصل عام لبنان بالإسكندرية.

وأكد الشريف، الروابط القوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين مصر ولبنان عبر السنين، وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للقنصلية اللبنانية.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن حبه واحترامه الكبير لمدينة الإسكندرية وعن امتنانه لكرم شعب وأهل الإسكندرية وسعادته بأجواء رمضان بها.