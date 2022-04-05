اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام لبنان تعزيز سبل التعاون المشترك

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:34 م
محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام لبنان تعزيز سبل التعاون المشترك محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السفير منير نبيل عانوتى قنصل عام لبنان بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد توليه مهام منصبه قنصل عام لبنان، وذلك لمناقشة سبل توطيد التعاون المشترك على كافة الأصعدة. 
 
في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير منير نبيل عانوتى، مقدمًا له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تمني له التوفيق في مهامه الجديدة كقنصل عام لبنان بالإسكندرية. 
 
وأكد الشريف، الروابط القوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين مصر ولبنان عبر السنين، وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للقنصلية اللبنانية. 
 
من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن حبه واحترامه الكبير لمدينة الإسكندرية وعن امتنانه لكرم شعب وأهل الإسكندرية وسعادته بأجواء رمضان بها.

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

قنصل لبنان

لبنان

اخبار الإسكندرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة