محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أرمينيا بالقاهرة تعزيز العلاقات بين الجانبين

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، هاراتشيا بولاديان سفير دولة أرمينيا في القاهرة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد توليه مهام منصبه كسفير دولة أرمينيا، مقدمًا له التهنئة والتوفيق في مهام منصبه.

وأكد الشريف، دعمه وترحيبه الكامل بتوطيد وتقوية العلاقات التي تربط البلدين على كافة الأصعدة.

من جانبه؛ قدم سفير أرمينيا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأضاف أن الإسكندرية أول مدينة يقوم بزيارتها بعد اعتماد أوراقه كسفير لأرمينيا في القاهرة.

وأضاف أن الجالية الأرمينية تعد من أكبر الجاليات في مصر، لافتاً إلى أن العديد من الوزراء في مصر كانوا من الأرمن.

وجدد السفير رغبته في إعادة تفعيل مشروع اتفاقية التآخي الذي كان قائمًا بين الجانبين وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي رحب به محافظة الإسكندرية.



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



جانب من اللقاء (5)