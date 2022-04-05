اليوم السابع
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مجلس الاتحاد الروسى: روسيا يمكنها سداد مدفوعات الدين بالروبل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:49 ص
مجلس الاتحاد الروسى: روسيا يمكنها سداد مدفوعات الدين بالروبل الروبل الروسى
وكالات

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أشار فاسيلي إيكونيكوف، عضو لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد الروسي، إلى أن روسيا بإمكانها أن تسدد مدفوعات دينها العام بعملة الروبل، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال البرلماني الروسي "روسيا لديها أموال كافية بالروبل لسدادها (الديون). إذا أراد الدائنون الحصول على أموالهم ، فيمكنهم الحصول عليها بعملة الروبل".

وشدد على أن موقف القيادة الروسية يهدف إلى التقلص المستمر في اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، وهناك أمثلة وآليات لتنفيذ هذا الهدف.

وأضاف إيكونيكوف أن "عددا من الدول أعلنت بالفعل استعدادها لشراء موارد الطاقة الروسية بالروبل".

ووصف البرلماني الوضع بالنسبة لحجز الأموال الروسية في الخارج بأنه "سخيف ولا يتماشى مع الواقع". وقال "سرق أموالنا، ويقول اللص إننا ما زلنا مدينين له".

وأمس قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية.

 


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