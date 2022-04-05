اليوم السابع
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للوقاية .. اعرف ضوابط سير التريلات على الطرق للحد من الحوادث

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:00 م
للوقاية .. اعرف ضوابط سير التريلات على الطرق للحد من الحوادث سير السيارات النقل على الطرق السريعة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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وضعت العديد من الضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، بالإضافة إلى العديد من التدابير والإجراءات التى يجب تطبيقها على سائقي النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث، مثلما يحدث بالطرق الرابطة بين المحافظات سواء الصحراوية أو الزراعية، وكذلك الحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص،
 
والضوابط هي:
 
- الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل.
 
- الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.
 
- الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها.
 
- مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن.
 
- الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل.
 
- الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساء حتى السادسة صباحا.
 
- عدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى.

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