لاتفيا وإستونيا تعلنان طرد عدد من الدبلوماسيين الروس

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أعلنت كل من لاتفيا وإستونيا، اليوم الثلاثاء، طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض المنشآت الدبلوماسية الروسية على أراضيهما.

وقال وزير خارجية لاتفيا، إدجارس رينكيفيكس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، : "لاتفيا قررت تقليص العلاقات الدبلوماسية مع روسيا عبر إغلاق القنصليات العامة في وداوغافبيلس وليبايا وطرد 13 دبلوماسيا وموظفا".

من جانبها، قالت وزارة خارجية إستونيا، في بيان إنها قررت إغلاق القنصلية الروسية في مدينة نارفا ومكتب السفارة الروسية في تارتو، مشيرة إلى أنها أعلنت 14 من العاملين في البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أوردته على موقعها الإلكتروني : "تم استدعاء السفير الروسي، فلاديمير ليباييف، إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم مذكرة دبلوماسية بإغلاق القنصلية الروسية العامة في نارفا ومكتب القسم القنصلي التابع للسفارة في تارتو".

وأضاف البيان أن إستونيا قررت أيضا طرد 14 موظفا ضمن البعثة الروسية في البلاد.

ويأتي هذا ضمن حملة لطرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية على إثر العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 من فبراير الماضي في "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميا دعم موسكو في مواجهة الجيش الأوكراني.