كيف حول فارغ الطلقات مصير شابين من المؤبد إلى البراءة فى جريمة قتل

كتب أحمد حسني

ربما يتحول مصيرك من إدانة إلى براءة بشكل ما، لمن قد يكون السبب في هذا هو فوارغ الطلقات فكيف حدث ذلك؟

المستشار بهاء أبو شقة، يقول إنه في يوم ما جاءه متهمين حصلا على حكم غيابي بالمؤبد، مع متهمين أخرين في قضية قتل مواطن بالرصاص الحي.

وشهد الشهود أن 4 متهمين أطلقوا النيران على المجني عليه من 4 أسلحة ليقى مصرعه على الفور، وهلال معاينة النيابة ام الكشف عن 8 فوارغ لطلقات نارية.

وطلب المستشار بهاء أبو شقة، من المحكمة خلال إعادة محاكمة المتهمين إجراء البصمة الميكروسكوبية لفوارغ الطبقات لمعرفة عدد الأسلحة المستخدمة في الحادث، لأن هذه البصمة تكشف كل طلقة تابعة لأي سلاح بشكل دقيق.

وكانت المفاجأة أن البصمة الميكروسكوبية، كشفت أن عدد الأسلحة المستخدمة هي 8 أسلحة وهو ما يدخر رواية الشهود أن 4 متهمين هم من قاموا بالجريمة.

وتمت المرافعة على هذا الدليل الفني، وبعد مرافعة الدفاع قضت المحكمة ببراءة المتهمين بعد إدانتهم بالسجن المؤبد.