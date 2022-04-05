اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كيف حول فارغ الطلقات مصير شابين من المؤبد إلى البراءة فى جريمة قتل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:00 م
كيف حول فارغ الطلقات مصير شابين من المؤبد إلى البراءة فى جريمة قتل محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ربما يتحول مصيرك من إدانة إلى براءة بشكل ما، لمن قد يكون السبب في هذا هو فوارغ الطلقات فكيف حدث ذلك؟

المستشار بهاء أبو شقة، يقول إنه في يوم ما جاءه متهمين حصلا على حكم غيابي بالمؤبد، مع متهمين أخرين في قضية قتل مواطن بالرصاص الحي.
 
وشهد الشهود أن 4 متهمين أطلقوا النيران على المجني عليه من 4 أسلحة ليقى مصرعه على الفور، وهلال معاينة النيابة ام الكشف عن 8 فوارغ لطلقات نارية.
 
وطلب المستشار بهاء أبو شقة، من المحكمة خلال إعادة محاكمة المتهمين إجراء البصمة الميكروسكوبية لفوارغ الطبقات لمعرفة عدد الأسلحة المستخدمة في الحادث، لأن هذه البصمة تكشف كل طلقة تابعة لأي سلاح بشكل دقيق.
 
وكانت المفاجأة أن البصمة الميكروسكوبية، كشفت أن عدد الأسلحة المستخدمة هي 8 أسلحة وهو ما يدخر رواية الشهود أن 4 متهمين هم من قاموا بالجريمة.
 
وتمت المرافعة على هذا الدليل الفني، وبعد مرافعة الدفاع قضت المحكمة ببراءة المتهمين بعد إدانتهم بالسجن المؤبد.

فوارغ الطلقات

محكمة الجنايات

القانون المصرى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة