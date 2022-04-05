قاتل تاجر إمبابة يعترف: ضربته بقطعة رخام لسرقته

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة..وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) داخل منزل أخر له كائن بدائرة القسم وبها جرح رضى بالرأس وكسر بالجمجمة، وبحوزته (هاتفه المحمول- مبلغ مالى - مفتاح سيارته "متوقفة أمام المنزل") ، وما قرره (نجله، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، أن والده يتردد على المنزل محل البلاغ بصفة غير منتظمة ويقوم ببعض أعمال التشطيبات به ، ومنذ 29/3/2022 لم يتجاوب والده هاتفياً فحضر للإطمئنان عليه حيث إكتشف وفاته على النحو المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أن المجنى عليه أحضره لتنفيذ أعمال تشطيبات بالمنزل محل البلاغ وأثناء قيامهما بذلك، إختمر فـى ذهنه قتله بقصد سرقته وأثناء ذلك غافله وتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة رخام (عُثر عليها بمكان الواقعة) فحدثت إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى ولاذ بالهرب.

كما أضاف بقيامه بشراء (هاتف محمول - بعض الملابس - مشغولات فضية) والتى تم بإرشاده ضبطها ، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.