فى خطوة استثنائية.. 20 نازحا أوكرانيا يرافقون وزير الخارجية اليابانى لطوكيو

طوكيو (أ ش أ)

عاد وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، إلى بلاده، اليوم الثلاثاء، قادما من بولندا برفقة 20 شخصا من النازحين من أوكرانيا، فى خطوة استثنائية فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار تذاكر السفر جوا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال هاياشى فى تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الـ20 شخصا كان قد تم إجلاؤهم على متن طائرة حكومية احتياطية في العاصمة البولندية وارسو، وكانوا يأملون السفر إلى اليابان، لكنهم لم يتمكنوا من تأمين وسائل النقل الخاصة بهم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وتأتي الخطوة الاستثنائية التى اتخذتها اليابان باستخدام طائرة حكومية لنقل الأجانب الذين تم إجلاؤهم جوا في الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار تذاكر السفر جوا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال النائب الأول لوزير العدل اليابانى جون تسوشيما الذى رافق هاياشى فى رحلته إلى بولندا، إن الحكومة تخطط لتقديم الدعم إلى الـ 20 شخصا الذين تم إجلاؤهم لمدة ستة أشهر تقريبا، وكان الهدف من زيارة الوزير الياباني إلى بولندا إظهار التزام اليابان بالجهود العالمية لمساعدة أوكرانيا وبولندا، التي شهدت أكبر عدد من اللاجئين من أوكرانيا.

وكان هاياشي تعهد بقبول "أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين" من منظور إنساني، عندما أجرى محادثات مع نظيره البولندي زبيجنيو راو، في وارسو، قبل الاجتماع مع الرئيس البولندي أندري دودا ورئيس الوزراء ماتيوز مورافسكي.