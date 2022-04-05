غضب بالبرازيل بسبب تغريدة لنجل بولسونارو يسخر من امرأة عُذبت فى فترة ماضية

فاطمة شوقى

أثارت تغريدة نشرها إدوارد بولسونارو نجل رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، جدلا واسعا وغضب لدى العديد من البرازيليين، وذلك لأنه سخر من صحفية تعرضت للتعذيب وهى حامل خلال فترة الديكتاتورية عام 1972 على شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة به.

وندد حزبان برازيليان معارضان بالنائب إدواردو بولسونارو يوم الإثنين أمام هيئة في الكونجرس لأنه سخر من مريام ليتاو وهى صحفية معروفة بخبرة 50 عامًا، والتى ألقي القبض عليها في عام 1972 ، في خضم الديكتاتورية، وروت عدة مرات أنه من بين التعذيب الذي تعرضت له أثناء الحمل، أنه تم حبسها عارية في يوم من الأيام، والغرفة التي لم يكن فيها سوى كوبرا، حسبما قالت صحيفة "أوجلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوى المصحوبة بطلب لسحب المقعد، قدمها حزبا الاشتراكية والحرية (PSOL) ، والتي وصفت سلوك نجل الرئيس البرازيلي ، جاير بولسونارو ، بأنه "حقير ومثير للاشمئزاز".

في نهاية هذا الأسبوع، رد النائب على بعض الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل الصحفية ميريام ليتاو ، من المجموعة الإعلامية أوجلوبو البرازيلية، بعبارة "ما زالت تعاني من الكوبرا"، وتم تقديم الشكوى من حزبي PSOL و Rede إلى مجلس الأخلاقيات في مجلس النواب ، لكن كلا التشكيلتين لا يستبعدان إمكانية تقديم شكوى جنائية ضد النائب ، بسبب "اعتذار" مزعوم عن التعذيب.