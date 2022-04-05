عقوبة قاسية تنتظر تجارا حجبوا 22 طن سلع غذائية عن الأسواق.. اعرفها

كتب سليم على

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (55) طن مواد غذائية وغير غذائية .

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، في ضبط قرابة (22) طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من (21) طنا، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (5) أطنان سلع غذائية .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:-

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق".