عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بالتعاون مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى

كتبت: نهال أبو السعود

يستعد البيت الأبيض للإعلان عن عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، تشمل حظر استثمارات جديدة وعقوبات على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد أسرهم، وفقا لبلومبرج.

وستستهدف العقوبات أيضًا المؤسسات المالية المملوكة لروسيا والشركات المملوكة للدولة ، وفقًا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي ، التي قالت إن العقوبات يتم تنسيقها مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن العقوبات تأتي ردا على عمليات القتل الأخيرة في بوتشا ، وهي بلدة قريبة من العاصمة الأوكرانية كييف ، فضلا عن أعمال عنف روسية أخرى في أوكرانيا والتي وصفتها الولايات المتحدة إنها تشكل جرائم حرب.

وقالت بساكي خلال إحاطة البيت الأبيض: "نحن مستمرون في التقييم واتخاذ قرارات بشأن العواقب والخطوات الإضافية التي يمكننا تنفيذها" ، مشيرة إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على موسكو ردًا على المذبحة في بوتشا ، خارج كييف.

ومن المتوقع الإعلان عن العقوبات الجديدة يوم الأربعاء ولن تكون مفاجأة ، بعد أن أوضح الرئيس بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيسعى لفرض عقوبات جديدة بعد الصور لجثث المدنيين في شوارع المدينة.

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، ووصفه بأنه مجرم حرب ، لكنه لم يذهب إلى حد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وصف جرائم القتل في بوتشا بأنها "إبادة جماعية".

وفي نفس السياق، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات على روسيا منذ أن أمر بوتين بالهجوم في نهاية فبراير. وتشمل هذه العقوبات على البنوك الروسية ، وأعضاء الأوليجارشية والمسؤولين الحكوميين - بما في ذلك بوتين نفسه وبعض كبار المسؤولين في الكرملين ولم تدفع العقوبات الى الان الرئيس الروسي للتراجع من أوكرانيا.