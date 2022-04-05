طبيب بيطرى يُحذر من شراء اللحوم المفرومة والبرجر الجاهز

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن الإقبال على اللحوم ومصنعاتها يرتفع لأعلى معدلاته خلال شهر رمضان بكافة أشكالها، ومن أهم أشكالها " اللحم المفروم "، محذرا من شرائه جاهزا من المحلات والحرص على شراء اللحوم فى صورته الطبيعية وفرمها فى المنزل أو أمام عين المستهلك.

وأوضح حمدى، لليوم السابع: أن اللحوم بعد فرمها ايا كان نوعها من الصعب جدا أن يتم التعرف على نوعها أو مصدرها، لافتا إلى أن اللون الوردي للحوم المفرومة يخدع الكثير من المستهلكين ويشدهم لشرائها، دون الإلتفات إلى وجود أحد أنواع اللغش يُسمى بـ"غش اللحوم بالنيتريت والنترات"، وهو ما يجعل اللحوم المفرومة ذات لون مميز وملفت للنظر، بسبب إضافة مادة النترات و النيتريت التى تحسن لون اللحوم ونكهتها وتقلل الرطوبة، وتمنع نمو البكتيريا قبل تجميد اللحوم.

وأَضاف مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج،: ليست اللحوم المفرومة فقط التى لابد من تجنب الجاهز مسبقا منها، بل منتجاتها أيضا مثل : الكوفتة والبورجر، حيث يتعرضان للغش عن طريق إضافة الأنسجة الضامة والأوتار والأجزاء الصلبة فى الحيوان بعد طحنها ومعاملتها بمادة هيدروكسيد الأمونيوم التى أساسها أمونيا، وهى أجزاء ليس لها أي قيمة غذائية إضافة إلى أن هيدروكسيد الأمونيوم يتحول فى ظروف معينة لنترات أمونيوم وهى مادة سامة.